人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』の6年ぶりの新作となるSeason３の第1話が、4月16日（木）に放送された。今回からは鈴木京香演じる“偏屈な文字フェチ頭脳派刑事”鳴海理沙の新たな相棒として、警察庁のキャリア組で年下の上司である陸奥日名子（黒島結菜）が登場。異色の2人が難攻不落の未解決事件に挑んでいく。第1話では、理沙がこれまでバディだった矢代朋（波瑠）のことを思い出す一幕が。「どうしているの