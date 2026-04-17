日本を訪れる富裕層はどこに泊まっているのか。金融アナリストの高橋克英さんは「国内には『おもてなし』に優れたホテルや旅館がたくさんあるが、彼らは外資系の最高級ブランドホテルを優先して選択する」という――。（第2回）※本稿は、高橋克英『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。JWマリオットホテル東京のエントランス（画像＝電車（