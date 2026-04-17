自民党大会で陸上自衛隊の女性隊員が国歌を歌唱したことを巡り、東京都の小池百合子知事は１７日の定例記者会見で、「自衛隊は国民からの信頼を何よりも求められる。誤解を招きかねない行動は慎むべきだった」と述べた。２００７年に第１次安倍内閣で防衛相を務めた小池氏は、今回の歌唱について、「省内でどこまで知らされていたのか不明。課題の重要性の判断、どこまで誰に判断を申し出るかなど、情報伝達は自衛隊のみならず