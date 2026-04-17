片岡物産は4月16日、京都･宇治の老舗〈辻利〉の粉末緑茶飲料「宇治抹茶入りグリーン レモン ティー」を、全国のスーパーなどで順次発売すると明らかにした。爽やかな緑茶と発酵レモンを組み合わせたさっぱりした味わいの春夏限定商品で、例年好評を得ている。今年は新たに、1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合。水分補給と合わせて手軽にビタミンCを摂取できる商品に仕上げた。袋タイプとスティックタイプの2種を販売す