京都『辻利』春夏限定品、“レモン約5個分” ビタミンC 配合で登場/ 緑茶×発酵レモンの人気商品、新設計【片岡物産】

片岡物産は4月16日、京都･宇治の老舗〈辻利〉の粉末緑茶飲料「宇治抹茶入りグリーン レモン ティー」を、全国のスーパーなどで順次発売すると明らかにした。

爽やかな緑茶と発酵レモンを組み合わせたさっぱりした味わいの春夏限定商品で、例年好評を得ている。

今年は新たに、1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合。水分補給と合わせて手軽にビタミンCを摂取できる商品に仕上げた。袋タイプとスティックタイプの2種を販売する。

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〈商品概要〉

◆「〈辻利〉宇治抹茶入りグリーン レモン ティー」

冷水にさっと溶ける粉末タイプの緑茶飲料。緑茶をベースに発酵レモン果汁と国産はちみつを加え、爽やかながら奥行きのある風味に仕上げた。宇治抹茶のほろ苦さが調和し、暑い季節にもごくごく飲みやすいとしている。

今回、1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合し、暑い夏に体内からサポートできる商品に設計した。

【袋タイプ】

内容量:170g

価格:税込778円

【スティック タイプ】

内容量:5本入

価格:税込341円