猫が食べすぎる「過食」の原因4選 1.エネルギー不足や成長期 生後1年未満の子猫や、毎日元気に走り回る活発な成猫の場合、体を作るためや動くためのエネルギーをたくさん必要とします。 この時期に食欲が旺盛なのは、健康に育っている証拠でもあるため、基本的には心配いりません。 ただし、欲しがるままに際限なく与えてしまうと、胃腸に負担がかかったり、若いうちから太りやすい体質になった