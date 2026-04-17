猫が食べすぎる「過食」の原因4選

1.エネルギー不足や成長期

生後1年未満の子猫や、毎日元気に走り回る活発な成猫の場合、体を作るためや動くためのエネルギーをたくさん必要とします。

この時期に食欲が旺盛なのは、健康に育っている証拠でもあるため、基本的には心配いりません。

ただし、欲しがるままに際限なく与えてしまうと、胃腸に負担がかかったり、若いうちから太りやすい体質になったりすることもあります。成長に合わせた適切なカロリー量を把握し、良質な食事を与えるようにしましょう。

2.ストレスや退屈

猫は環境の変化にとても敏感な動物です。引っ越しや新しい家族が増えたことへの不安、あるいは日中の留守番が長くて退屈しているといった不満を、食べることで紛らわせようとすることがあります。

人間が手持ち無沙汰なときについお菓子を食べてしまう感覚に似ているかもしれません。食事以外に楽しみがない状態だと、ごはんの時間だけが唯一の刺激になってしまいます。

愛猫とのコミュニケーション不足が過食を招いていないか、生活環境を見直してみましょう。食べものを与えると喜んでくれるため、愛猫とのコミュニケーション方法の一つとしておやつを与えることを選択しがちですが、与える場合は少量にとどめ、一日の摂取カロリーをオーバーしすぎないようにしましょう。

3.避妊・去勢手術の影響

避妊や去勢の手術を受けた後は、体内のホルモンバランスが大きく変化します。これにより、以前よりも基礎代謝が落ちる一方で、食欲が増進してしまう傾向があります。

手術前と同じ量のごはんを与え続けていると、消費しきれなかったエネルギーが脂肪として蓄積され、あっという間に肥満になってしまいます。

手術を終えた後は、それまで以上に食事の量や種類に気を配る必要があることを覚えておきましょう。

4.病気のサイン

しっかり食べているのになぜか体重が減っていく、あるいは異常なほど水を飲むといった様子が見られる場合は、病気が隠れている可能性が高いです。

例えば、血液中の糖分をうまく取り込めなくなる糖尿病や、代謝が異常に上がってしまう甲状腺の病気などが考えられます。

これらは「お腹が空いている」のではなく、体が栄養を吸収できずに「飢餓状態」を感じているサインです。食欲が増すのは健康なことだと思い込まず、普段と違う違和感があればすぐに注意が必要です。

過食が引き起こすトラブル

食べ過ぎが続くと、猫の体にはさまざまな悪影響が出てきます。最も分かりやすい変化は肥満ですが、それは単に見た目がふっくらするだけではありません。

重くなった体を支えるために足や腰の関節を痛めてしまったり、内臓に脂肪がつくことで心臓や肺に負担がかかったりします。

また、一度に大量に食べることで消化が追いつかず、日常的に吐き戻しや下痢を繰り返すようになることもあります。これらは愛猫の寿命を縮める原因にもなりかねないため、早めの対策をとるようにしましょう。

飼い主が取るべき対処法

いきなり食事の量を極端に減らすと、猫は強いストレスを感じて余計に食べ物に執着するようになってしまいます。

まずは「与え方」や「遊び方」を工夫して、満足度を高めながら摂取カロリーをコントロールすることを目指しましょう。

食事の回数を分ける

1日に与えるごはんの総量は変えずに、1回あたりの量を減らして回数を増やしてみましょう。

例えば、朝と晩の2回だったものを、朝・昼・夕方・夜の4回に小分けにするイメージです。こうすることで、猫が「お腹が空きすぎて我慢できない」と感じる時間を短くできます。

空腹によるイライラが解消され、食事への執着が落ち着く効果が期待できます。仕事で日中不在にする場合は、決まった時間にフードが出てくる自動給餌器を活用するのも便利です。

早食い防止グッズの活用

一気にガツガツ食べてしまう猫には、早食い防止用の食器がおすすめです。皿の中に凸凹の突起があるタイプを使うと、猫は舌を上手に使って少しずつ食べなければならないため、自然と食後に満腹感を得やすくなります。

また、おもちゃの中にごはんを隠して、転がさないと出てこない「知育玩具」も効果的です。食べるために頭や体を使うことで、食事の時間が遊びの時間にもなり、退屈しのぎと早食い防止の両方を同時に叶えることができます。

運動量（遊び）を増やす

室内で暮らす猫は、どうしても運動不足になりがちです。エネルギーをしっかり消費させるために、飼い主が意識して遊ぶ時間を作ってあげましょう。

猫は横の動きだけでなく、上下の動きを好みます。キャットタワーを設置したり、おもちゃを振ってジャンプさせたりして、狩りの本能を満たしてあげてください。

しっかり運動して心地よく疲れることができれば、ストレスが発散されて「食べること」以外への関心が高まり、過度な食欲を抑えることにつながります。

ただし、すでに肥満の状態や、持病がある場合、運動量を考慮しないと体に負担を与えてしまうこともあります。愛猫に合った適切な運動の種類や量を考慮しましょう。

病院を受診する目安

愛猫の食欲が「ただの食べ過ぎ」なのか「病気」なのかを見極めるのは難しいものです。判断のポイントは、食べる量以外の変化があるかどうかです。

例えば、以前よりも明らかに水を飲む量が増えた、おしっこの回数や量が多い、たくさん食べているのに背骨が浮き出るほど痩せてきた、といった症状がある場合は要注意です。

これらは代謝の異常や内臓のトラブルを示している可能性が高いため、自己判断せずに、早めに動物病院へ連れて行き専門家のアドバイスを受けましょう。

まとめ

猫の食べ過ぎは、単なる性格の問題ではなく、心や体のSOSである場合があります。原因を正しく見極め、食事回数の調整や運動、環境の見直しで、愛猫が健やかに過ごせるようサポートしてあげましょう。

少しでも様子がおかしいと感じたら、迷わず獣医師に相談することが、大切な愛猫の健康を守る第一歩となりますよ。

(獣医師監修：葛野莉奈)