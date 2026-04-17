お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が自虐コメントとともに“激変”ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】赤裸々に公開した虻川美穂子の激変ショット（全身）2001年から2012年まで放送されたフジテレビ系のバラエティー番組『はねるのトびら』にレギュラー出演し、人気を博した虻川。私生活では、2010年に料理人の桝谷周一郎さんと結婚し、2015年には長男を出産した。Instagramでは、相方・伊藤さおり（52）と