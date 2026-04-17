お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が自虐コメントとともに“激変”ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】赤裸々に公開した虻川美穂子の激変ショット（全身）

2001年から2012年まで放送されたフジテレビ系のバラエティー番組『はねるのトびら』にレギュラー出演し、人気を博した虻川。私生活では、2010年に料理人の桝谷周一郎さんと結婚し、2015年には長男を出産した。

Instagramでは、相方・伊藤さおり（52）とのオフショットや、家族旅行を楽しんだことなどを投稿している。

赤裸々な“激変”ショット公開

2026年4月14日は、トレーニングに励む姿を披露。

「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふんばるんば」とコメントし、二重あごやおなかなどを隠さずに見せている、赤裸々な“激変”ショットを公開した。

この投稿にファンからは、「はら周りに親近感がわきます」「可愛過ぎる、大好きです。オモロ過ぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）