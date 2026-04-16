園児が一生懸命木に打ち込んでいるのは…シイタケの菌。上伊那郡辰野町の中央保育園では青空の下、園児がシイタケの駒打ちに挑戦しました。幼いころから自然や樹木に親しんでもらおうと辰野町では3年前から「木育」の一環として保育園や幼稚園でシイタケの駒打ち体験が行われています。駒打ちする木は町内で伐採されたナラで1センチほどの穴があちこちに開けられています。小さな手でしっかりトンカチを握って…園児「手が疲れちゃ