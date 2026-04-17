滋賀銀行は小動き。日本経済新聞電子版が１６日の取引終了後、「滋賀銀行と大阪地盤の池田泉州銀行を傘下にもつ池田泉州ホールディングス（ＨＤ）が近く、資本業務提携する」と報じた。記事によると、現時点では経営統合は検討せず、まずは１％程度を相互に出資するという。報道を受けて滋賀銀は同日夜「池田泉州ホールディングスとの資本提携・業務提携を検討しているが、現時点で決定した事実はない」とのコメント