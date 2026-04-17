芸能一家の末っ子長女、24歳の外資系OL兼タレントの眞木花(まき・はんな)が6日までに自身のインスタグラムを更新。新しい宣材写真をアップした。 【写真】新しい宣材写真が可愛すぎる♡目力すごっ 今回「新しい宣材写真を撮ってもらいました」と黒に白いドットのフレンチ袖という衣装で撮影した写真をリール動画で紹介。「半目な1枚が」とちょっと失敗？なショットもアップ。フォロワーの「それを載せちゃ