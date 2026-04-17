芸能一家の末っ子長女、24歳の外資系OL兼タレントの眞木花(まき・はんな)が6日までに自身のインスタグラムを更新。新しい宣材写真をアップした。



【写真】新しい宣材写真が可愛すぎる♡目力すごっ

今回「新しい宣材写真を撮ってもらいました」と黒に白いドットのフレンチ袖という衣装で撮影した写真をリール動画で紹介。「半目な1枚が」とちょっと失敗？なショットもアップ。フォロワーの「それを載せちゃうところも素敵です」というコメントに、「半目がほとんどかもしれません」と明かした。それでも目力のあるショットの数々に「本当に素晴らしい」といった声があがっていた。



父は日本のフォークソングの代名詞「バラが咲いた」で知られるマイク眞木(81)で、母は歌手の和田加奈子(64)。53歳になる一番上の異母兄は俳優の真木蔵人という芸能一家。花は6人のピュリツァー賞受賞者を輩出しているネバダ大学リノ校でジャーナリズム学部を卒業。今年に入り大手事務所に所属し、本格的にタレント活動を開始した。



先日出演した日本テレビ「踊る!さんま御殿!!」では「私は父が57歳の時の子。父は3回結婚していて。1番上の長男(真木蔵人）の娘は私とは1歳しか違わない」と話していた。さらにこの従妹とは同じ幼稚園、小学校に通っていたことも明かした。この父娘共演時には「めっちゃ可愛いい」「きれいすぎる」と驚きの声があがっていた。



花の父であるマイク眞木の1人目の妻は女優の前田美波里で、蔵人が誕生した。2人目の妻との間には、プロサーファーの次男と三男が誕生。そして現在の妻である歌手・和田加奈子との間に花が生まれた。



（よろず～ニュース編集部）