【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゆずが、4月23日22時から放送される『SONGS』に登場する。 ■北川悠仁が原摩利彦に伝えた言葉の真意とは？ 今回は、ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集。ふたりの原点、横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ。豪雨のなかで行い、観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ。さらに、日本音楽史上初、ふたりだけで行い30万人を動員した弾き語り