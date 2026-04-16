ゆず、映画『国宝』音楽を手掛けた原摩利彦と楽曲に込めた思いを語る「原さんの音響の中でゆずを泳がせてほしい」

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ゆずが、4月23日22時から放送される『SONGS』に登場する。

■北川悠仁が原摩利彦に伝えた言葉の真意とは？

今回は、ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集。ふたりの原点、横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ。豪雨のなかで行い、観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ。さらに、日本音楽史上初、ふたりだけで行い30万人を動員した弾き語りでのドームツアーなど、ゆずの歴史に欠かせない弾き語りライブを貴重映像とともに振り返る。

スタジオトークでは、当時の秘蔵エピソードとともに、ゆずのふたりにしか生み出せない“弾き語り”の魅力に番組責任者・大泉洋が迫る。

3月、ゆずはNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」を発表。楽曲制作は、映画『国宝』の音楽を手がけた原摩利彦を迎えて行われた。「原さんの音響の中でゆずを泳がせてほしい」と、北川が原に伝えた言葉の真意とは？ 音楽を通して震災の記憶を残していくために、ゆずと原摩利彦が楽曲に込めた思いを語る。

スタジオパフォーマンスでは、「幾重」「心音」「虹」の3曲を披露。「虹」は弾き語りでの特別バージョン、「幾重」はTV初披露となる原摩利彦との共演で届ける。

■番組情報

NHK総合『SONGS ゆず』

04/23（木）22:00～22:45

再放送：04/27（月）24:35～25:20

出演：ゆず 大泉洋

VTR出演：原摩利彦

歌唱曲：「幾重」「心音」「虹」

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

ゆず OFFICIAL SITE

https://yuzu-official.com/