B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告とあらすじ、場面写真、キャラクター相関図が一挙公開された。【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によ