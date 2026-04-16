サッカーの試合中に、審判が何者かに射殺されるという事件がエクアドルで起こった。地元メディア『LA 100』が伝えている。信じがたいことに、試合の主審を務めていたハビエル・オルテガ氏は選手や観客の目の前で殺害された。これはプロの試合ではなく、住宅街で行われたアマチュアチーム同士の試合だった。近隣の住民や選手たちは事態の深刻さから、試合を中止したという。救急隊が現場に駆けつけたが、オルテガ氏はその場で死亡が