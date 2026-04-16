【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る『ハーパーズ バザー』6月号と、大森元貴が表紙を飾る特別版（どちらも4月20日発売）の発売前重版が決定した。 ■主要書店4チェーンで2週連続ランキング1位を独占 「結成前から、絵に描けるようなキャラクター性のある人たちを集めたバンドを作れたら面白いと思っていた」――大森元貴（インタビューよ