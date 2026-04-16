なか卯は4月15日から、春の味覚・菜の花を使用したメニューを展開しています。そのひとつとして登場したのが「菜の花の親子丼」。卵とじの黄色と、菜の花の緑の鮮やかなコントラストに春を感じるメニューです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2年の時を経て菜の花が1.5倍になった「菜の花の親子丼」今回登場した「菜の花の親子丼」は、2024年に発売されたメニューの再販です。しかし2年の時を経て、菜の