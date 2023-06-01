俳優の松岡昌宏が丸亀製麺の新テレビCMに出演する。「帰ってきたぞ！トマたまカレーうどん」予告篇は19日から、「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇は21日から放送開始される。これに先駆け、松岡のインタビューが公開された。【動画】コックコートに身を包み海老カツを揚げる松岡昌宏松岡と同社が共同開発した『トマたまカレーうどん』は、今年で発売6年目。松岡が開発に関わったうどんに合うように、新作