松岡昌宏、丸亀製麺『海老カツトマたまカレーうどん』を開発 曲作りの感覚で“いい味”メモし進化続ける
俳優の松岡昌宏が丸亀製麺の新テレビCMに出演する。「帰ってきたぞ！トマたまカレーうどん」予告篇は19日から、「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇は21日から放送開始される。これに先駆け、松岡のインタビューが公開された。
【動画】コックコートに身を包み海老カツを揚げる松岡昌宏
松岡と同社が共同開発した『トマたまカレーうどん』は、今年で発売6年目。松岡が開発に関わったうどんに合うように、新作としてた『海老カツトマたまカレーうどん』が開発された。
新CMは、丸亀製麺の開発チームと同じコックコートに身を包んだ松岡の「おーい！今年もきたぞー！」という力強い呼び声からスタート。丸亀製麺と共同開発者である松岡のこだわり抜いた一杯が生み出される瞬間の臨場感が描き出される。
■松岡昌宏 インタビュー
――今年で6年目を迎える「トマたまカレーうどんシリーズ」ですが、毎年多くのファンに支持される中で、今年はどのような“進化”を目指されたのでしょうか？また、変わらないおいしさと進化のバランスについても教えてください。
「トマたまカレーうどん」の良さは「あえて変えない」ところにあると思うんです。唯一無二のオリジナルの味は、これからもずっと大切にしていきたい、そこはもう信念としてやっています。だから、ベーシックな部分は絶対に変えない。その代わりに、トッピングをどう変えるか、一つひとつが毎回チャレンジですね。期間限定の商品なので、「もう1回食べたかったな」「また食べられるんだ」って思ってもらえるように、あえて変えないところと、変えていくところのバランスをすごく大事にしています。ありがたいことに、たくさんのお客さまに愛してもらっている商品なので、このベーシックな味は今後もずっと持っていこうと思っています。「6年目だから」というより、定期的に出せるうれしさというか「またこの味を食べていただける」というのが本当にうれしいですね。何より「出ないんですか？」「いつですか？」という声をいただけるのがすごくうれしくて。「トマたまカレーうどんシリーズ」が終わって、だいたい2ヶ月くらいすると、その声がまた届き始めるんです。
――今年はシリーズ初となる『海老カツトマたまカレーうどん』が登場します。改めて海老カツを選ばれた理由や開発の背景、こだわりについて教えてください。また、おすすめの食べ方はありますか？
「何か新しいものをやりたいよね」と、いろいろ考えたんです。これまでの「トマたまカレーうどんシリーズ」でやってきたものをブラッシュアップするのか、まったく新しいものをやるのか。その中で、自分の中に2つぐらい候補が浮かんでいて、そのひとつが海老カツでした。「じゃあ、ちょっと海老カツでやってみようか」ということで、キッチンスタジオでいろいろ試行錯誤しました。今まで海鮮系はあったんですが「もう少し違う角度からあった方がいいよね」と。
やっぱりカレーと言えば揚げ物は合いますよね、フライは。ただ、衣を重くしすぎるとトマたまカレーには合わないというのがわかったので、なるべく軽い衣に仕上げて、濃厚なトマたまカレーと、しっかりした海老と衣の食感、両方を楽しんでもらえるようにしています。このトマたまカレー特有のスパイシーさと海老カツの相性が本当に良くて、その辺りを楽しんでもらいつつ、ボリューム感もちゃんとある一杯になったんじゃないかなと思います。
海老の本数もギリギリまで考えました。食べた感じのちょうどいいボリュームとインパクトを考えて、最終的に3本にしました。僕は1番最初から、トマたまカレーにしっかり浸けて食べたり、途中でお店にある「だしソース」をかけて食べてみたら、それもすごくおいしかったです。そこはもうお客さまの好みで、いろんなアレンジで食べていただけたらうれしいですね。
――今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきましたが、毎年進化を重ね続けている点が印象的です。松岡さんご自身の中で、最近「進化した」と感じていることや、やめてしまったがこの機会に復活したいことなどはありますでしょうか。
料理に携わらせてもらうことが多いので、プライベートでいろんなお店に行って食事をしているときに「この味うまいな」「この味いいな」と思うことがよくあるんです。これを職業病と言っていいのか自分で職業病って言うのもおこがましいですが、そういう感覚はあります。つい「これ、次のうどんに出せないかな」と考えてしまいます。
何かいいなっていう味やアイデアが浮かんだら、浦郷さん（丸亀製麺の商品開発担当者）に連絡してしまうことが、ちょいちょいありますね。いいフレーズが浮かんだから曲を作ろうとか、「今いい歌詞浮かんだ」とスマホにメモするのと同じような感覚で連絡しています。商品名や、「こんなうどんがあったらいいな」というアイデアは、自分の携帯のメモに、とんでもない数がたまっています。それを会議で1回全部出し、そこからいらなくなったものを消していくという作業をずっとやっているので、そういう意味では自分の中でも“進化し続けている”のかもしれないですね。
――これまでも「トマたまカレーうどんシリーズ」の商品開発から携わり、おいしさを極め続けてきているかと思いますが、松岡さんが“極め続けていること”はありますでしょうか。
うまいビールを飲みたいんですよ。なので、「どうやったらその1日の1杯目のビールを1番おいしく飲めるか」のために、一生懸命働いて、極めているかもしれません。そういう1日を過ごした後の1杯目は、本当においしいんですよね。今日もきっと、おいしいと思います。
――最後に、新作の『海老カツトマたまカレーうどん』の登場を楽しみに待っているお客さまに向けて、一言お願いします。
今回も「トマたまカレーうどん」を待っていてくださった皆さま、本当にありがとうございます。今回は“海老カツ”ということで、『海老カツトマたまカレーうどん』を、6年目を迎えた「トマたまカレーうどんシリーズ」の中に新しく加えさせていただきました。ある意味、新しい挑戦の一杯でもあります。
ぜひこのガツンとしたおいしさを楽しんでいただきながら、海老が3尾のっていますので、しっかりした食べ応えも感じていただければと思います。打ち立てのうどんに、スパイスの効いたトマたまカレー、それに入ったふわふわの玉子、そこに存在感のある海老カツが加わって、本当に贅沢な一杯になっています。
まずはそのまま味わっていただいて、途中からは「だしソース」などをかけて、味変も楽しんでいただけたらうれしいです。ぜひ『海老カツトマたまカレーうどん』を召し上がってください。
【動画】コックコートに身を包み海老カツを揚げる松岡昌宏
松岡と同社が共同開発した『トマたまカレーうどん』は、今年で発売6年目。松岡が開発に関わったうどんに合うように、新作としてた『海老カツトマたまカレーうどん』が開発された。
■松岡昌宏 インタビュー
――今年で6年目を迎える「トマたまカレーうどんシリーズ」ですが、毎年多くのファンに支持される中で、今年はどのような“進化”を目指されたのでしょうか？また、変わらないおいしさと進化のバランスについても教えてください。
「トマたまカレーうどん」の良さは「あえて変えない」ところにあると思うんです。唯一無二のオリジナルの味は、これからもずっと大切にしていきたい、そこはもう信念としてやっています。だから、ベーシックな部分は絶対に変えない。その代わりに、トッピングをどう変えるか、一つひとつが毎回チャレンジですね。期間限定の商品なので、「もう1回食べたかったな」「また食べられるんだ」って思ってもらえるように、あえて変えないところと、変えていくところのバランスをすごく大事にしています。ありがたいことに、たくさんのお客さまに愛してもらっている商品なので、このベーシックな味は今後もずっと持っていこうと思っています。「6年目だから」というより、定期的に出せるうれしさというか「またこの味を食べていただける」というのが本当にうれしいですね。何より「出ないんですか？」「いつですか？」という声をいただけるのがすごくうれしくて。「トマたまカレーうどんシリーズ」が終わって、だいたい2ヶ月くらいすると、その声がまた届き始めるんです。
――今年はシリーズ初となる『海老カツトマたまカレーうどん』が登場します。改めて海老カツを選ばれた理由や開発の背景、こだわりについて教えてください。また、おすすめの食べ方はありますか？
「何か新しいものをやりたいよね」と、いろいろ考えたんです。これまでの「トマたまカレーうどんシリーズ」でやってきたものをブラッシュアップするのか、まったく新しいものをやるのか。その中で、自分の中に2つぐらい候補が浮かんでいて、そのひとつが海老カツでした。「じゃあ、ちょっと海老カツでやってみようか」ということで、キッチンスタジオでいろいろ試行錯誤しました。今まで海鮮系はあったんですが「もう少し違う角度からあった方がいいよね」と。
やっぱりカレーと言えば揚げ物は合いますよね、フライは。ただ、衣を重くしすぎるとトマたまカレーには合わないというのがわかったので、なるべく軽い衣に仕上げて、濃厚なトマたまカレーと、しっかりした海老と衣の食感、両方を楽しんでもらえるようにしています。このトマたまカレー特有のスパイシーさと海老カツの相性が本当に良くて、その辺りを楽しんでもらいつつ、ボリューム感もちゃんとある一杯になったんじゃないかなと思います。
海老の本数もギリギリまで考えました。食べた感じのちょうどいいボリュームとインパクトを考えて、最終的に3本にしました。僕は1番最初から、トマたまカレーにしっかり浸けて食べたり、途中でお店にある「だしソース」をかけて食べてみたら、それもすごくおいしかったです。そこはもうお客さまの好みで、いろんなアレンジで食べていただけたらうれしいですね。
――今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきましたが、毎年進化を重ね続けている点が印象的です。松岡さんご自身の中で、最近「進化した」と感じていることや、やめてしまったがこの機会に復活したいことなどはありますでしょうか。
料理に携わらせてもらうことが多いので、プライベートでいろんなお店に行って食事をしているときに「この味うまいな」「この味いいな」と思うことがよくあるんです。これを職業病と言っていいのか自分で職業病って言うのもおこがましいですが、そういう感覚はあります。つい「これ、次のうどんに出せないかな」と考えてしまいます。
何かいいなっていう味やアイデアが浮かんだら、浦郷さん（丸亀製麺の商品開発担当者）に連絡してしまうことが、ちょいちょいありますね。いいフレーズが浮かんだから曲を作ろうとか、「今いい歌詞浮かんだ」とスマホにメモするのと同じような感覚で連絡しています。商品名や、「こんなうどんがあったらいいな」というアイデアは、自分の携帯のメモに、とんでもない数がたまっています。それを会議で1回全部出し、そこからいらなくなったものを消していくという作業をずっとやっているので、そういう意味では自分の中でも“進化し続けている”のかもしれないですね。
――これまでも「トマたまカレーうどんシリーズ」の商品開発から携わり、おいしさを極め続けてきているかと思いますが、松岡さんが“極め続けていること”はありますでしょうか。
うまいビールを飲みたいんですよ。なので、「どうやったらその1日の1杯目のビールを1番おいしく飲めるか」のために、一生懸命働いて、極めているかもしれません。そういう1日を過ごした後の1杯目は、本当においしいんですよね。今日もきっと、おいしいと思います。
――最後に、新作の『海老カツトマたまカレーうどん』の登場を楽しみに待っているお客さまに向けて、一言お願いします。
今回も「トマたまカレーうどん」を待っていてくださった皆さま、本当にありがとうございます。今回は“海老カツ”ということで、『海老カツトマたまカレーうどん』を、6年目を迎えた「トマたまカレーうどんシリーズ」の中に新しく加えさせていただきました。ある意味、新しい挑戦の一杯でもあります。
ぜひこのガツンとしたおいしさを楽しんでいただきながら、海老が3尾のっていますので、しっかりした食べ応えも感じていただければと思います。打ち立てのうどんに、スパイスの効いたトマたまカレー、それに入ったふわふわの玉子、そこに存在感のある海老カツが加わって、本当に贅沢な一杯になっています。
まずはそのまま味わっていただいて、途中からは「だしソース」などをかけて、味変も楽しんでいただけたらうれしいです。ぜひ『海老カツトマたまカレーうどん』を召し上がってください。