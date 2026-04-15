持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日、『おろしかつめし』シリーズを発売。これを記念して同日より、金芽米や、BALMUDAの電子レンジが当たるプレゼントキャンペーンを公式SNSにて実施している。ほっともっと『おろしかつめし』プレゼントキャンペーン「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。4月15日より、「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレー