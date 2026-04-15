ほっともっと、焼津産鰹節だしを使用した「おろしかつめし」発売記念 - プレゼントキャンペーン実施
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日、『おろしかつめし』シリーズを発売。これを記念して同日より、金芽米や、BALMUDAの電子レンジが当たるプレゼントキャンペーンを公式SNSにて実施している。
ほっともっと『おろしかつめし』プレゼントキャンペーン
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。4月15日より、「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売される。
これを記念した今回のプレゼントキャンペーンでは、ほっともっと公式Xのアカウント(@hottomotto_com)をフォローし、キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からひとつ選んで投稿すると、抽選で20名に「金芽米3kg(3合×8袋)」が当たる。
ほっともっと『おろしかつめし』プレゼントキャンペーン「バルミューダ BALMUDA The Range」
また、公式Instagramでは、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローのうえ、対象投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「バルミューダ BALMUDA The Range」が当たる。
いずれも開催期間は4月15日〜24日。
ほっともっと『おろしかつめし』プレゼントキャンペーン
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。4月15日より、「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売される。
ほっともっと『おろしかつめし』プレゼントキャンペーン「バルミューダ BALMUDA The Range」
また、公式Instagramでは、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローのうえ、対象投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「バルミューダ BALMUDA The Range」が当たる。
いずれも開催期間は4月15日〜24日。