JR九州は、福岡市・天神にアミュプラザを開業すると正式に発表しました。また、観光列車「ゆふいんの森」に新型車両を導入する方針も明らかにしました。 ■JR九州・古宮洋二 社長「ネクストアミュ始動ということで2027年春、アミュプラザ天神、誕生です。」 アミュプラザ天神は、JR博多シティが管理・運営する商業施設「VIORO（ヴィオロ）」をリノベーションし、開業します。駅ビル以外に「アミュプラザ」が進出す