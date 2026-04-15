4月13日に京都府南丹市内の山中で子供と見られる遺体が発見され、14日には行方不明となっていた安達結希くん（11）であることが判明した。3月23日午前8時ごろ、当時小学校5年生だった結希くんは、卒業式に出席するため父親の車で学校近くまで送られた直後から行方がわからなくなっていた。警察による懸命な捜索が続けられるなか、29日には学校から西に約3キロ離れた峠道で、結希くんのものとみられる黄色の通学用かばんが発見。さ