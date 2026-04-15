河出書房新社は4月15日、精神科医・坂元薫 著『【読む常備薬】図解 いちばんわかりやすいパニック症』(1,595円)を発売する。『【読む常備薬】図解 いちばんわかりやすいパニック症』(1,595円)慢性的な不安感や倦怠感、突然の動悸、息苦しさなど、誰にでも起こりうる「パニック症」は、適切な診断と治療によって回復できる病気だという。しかし実際には、誤解や自己判断によって必要なケアにたどり着けていない人が少なくない。本書