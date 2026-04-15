文化放送は、5月5日（火・祝）午後1時00分より、人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とコラボレーションした特別番組『COCHO COCHO presents こどもれでぃお』を放送する。当番組では、子どもたちがパーソナリティを務め、ゲストは、アインシュタイン、髭男爵 山田ルイ53世、矢吹奈子。 「こどもと、元こどもの心をくすぐる」をコンセプトにしたYouTubeチャンネル「COCHO COCHO（こちょこちょ）」は、子どもたちの