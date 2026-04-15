

文化放送は、5月5日（火・祝）午後1時00分より、人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とコラボレーションした特別番組『COCHO COCHO presents こどもれでぃお』を放送する。当番組では、子どもたちがパーソナリティを務め、ゲストは、アインシュタイン、髭男爵 山田ルイ53世、矢吹奈子。

「こどもと、元こどもの心をくすぐる」をコンセプトにしたYouTubeチャンネル「COCHO COCHO（こちょこちょ）」は、子どもたちの無邪気なマシンガントークや予測不能なリアクション、ドッキリさながらのハプニングなど、心温まる日常や成長の様子を配信し、現在21万人超の登録者数を誇る大人気コンテンツ。このたび、チャンネル開設2周年を迎える今年の「こどもの日」に、文化放送とのコラボ特番が決定した。チャンネルで定番のロケ企画として、子どもたちが文化放送に潜入し、局内見学やスタッフへのインタビューを行う中で、ラジオパーソナリティ体験を告げられる子どもたちが、2時間の番組作りに挑戦する。

■ハプニング必至!? 大人の想像を超える2時間！

番組では、リスナーからのメール読みや楽曲の選曲など、ラジオ番組の“いろいろ”に、子どもたちがチャレンジ。他にも、企画コーナーやゲストトークを通して、筋書きのない、子どもたちの好奇心全開な2時間を届ける。番組アシスタントは、文化放送の砂山圭大郎アナウンサーが務め、進行をサポートする。

■ゲストには、文化放送でおなじみの豪華な顔ぶれが登場！

番組には、文化放送でおなじみのパーソナリティ3組の出演が決定。『アインシュタイン・山崎紘菜 Heat&Heart！』（毎週日曜日 午後4時00分～）に出演中のお笑いコンビ・アインシュタイン（稲田直樹・河井ゆずる）、通称“ルネラジ”として17年以上リスナーに愛されている『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』（ポッドキャスト配信）の髭男爵 山田ルイ53世、そして『矢吹奈子のレコメン！』（毎週水曜日 午後10時00分～）の矢吹奈子が登場する。

番組では、子どもたちと互いに自己紹介をしたり、一緒にリスナーからのメールに答えたり、オリジナルコーナーに挑戦したりと、世代を超えたトークを展開する。

＜ゲストよりコメント＞

【アインシュタイン 稲田直樹】子どもたちがラジオに挑戦するということで、僕も負けないようにちゃんとしゃべれるか心配です！ 頑張ります！

【アインシュタイン 河井ゆずる】昔単独ライブを観に来てくれたお子さんが、稲田が出てきたのを見て泣いた事があります。今回はとにかく子どもたちを怖がらせないように、楽しい思い出になるように頑張ります！



【髭男爵 山田ルイ53世】長年お世話になっているラジオ局なので口にし辛いのですが、とにかくおじさん、お爺さんのパーソナリティがひしめきあっており、正直しんどいです。今回ご登場の子どもたちは、まさに救世主。大人の想像を超えたトークで、どうか文化放送をお助け下さい！

【矢吹奈子】普段自分は、パーソナリティとして出演しているので、ゲストとしての出演は新鮮ですし、どんなお話をするのか、全く想像がつかなくて今からとっても楽しみです！ 早く皆さんに会いたいです！

その他、オリジナルコーナー「パパとママへ！こどもからの手紙」なども実施予定。リスナーから「パパ・ママに伝えたい手紙」をメールで事前募集し、番組の中で子どもパーソナリティが心を込めて読み上げる。各コーナーの詳細や募集内容は、後日、文化放送公式X（@joqrpr）で告知する。

メールの宛先：special@joqr.net

また、当番組の放送に先立ち、子どもたちがラジオ収録に本気で挑む姿に密着したドキュメンタリー映像を、YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」（https://www.youtube.com/@cochococho_yt）で5月2日（土）に公開予定。

【特別番組概要】

■番組名：『COCHO COCHO presents こどもれでぃお』

■放送日時：5月5日（火・祝）午後1時00分～3時00分

■出演：ゆうだい、いおり、きき（「COCHO COCHO」より）、砂山圭大郎（文化放送アナウンサー）

ゲスト：アインシュタイン 稲田直樹・河井ゆずる（『アインシュタイン・山崎紘菜 Heat&Heart！』パーソナリティ）

髭男爵 山田ルイ53世（『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』パーソナリティ）

矢吹奈子（俳優／『矢吹奈子のレコメン！』パーソナリティ）

■メールアドレス： special@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #こどもれでぃお

■ネット局： 高知放送、西日本放送

【YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」概要】

■動画アップ日時： 5月2日（土）予定

■公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@cochococho_yt

■公式TikTok https://www.tiktok.com/@cochococho_tt

■公式Instagram https://www.instagram.com/cochococho_ig