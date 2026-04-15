記事ポイントフォルテ天満橋がAI・WEB分野を学べる就労継続支援A型B型事業所として天満橋にオープンフォルテ天満橋が在宅利用や農福連携、グループホーム連携まで含めた柔軟な支援を用意フォルテ天満橋が駅近で落ち着いた環境の中、実務に近い仕事を体験できる フォルテ天満橋が、大阪市中央区の天満橋エリアで就労継続支援A型B型事業所を開設しています。フォルテ天満橋は、軽作業中心ではなく、AIやWEB分野を含む実務に近い