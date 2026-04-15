米国株の代表指数であるS&P500で、株価が伸び悩む一方、企業業績は好調に推移している。1株利益（EPS）は過去最高圏で推移し、株価収益率（PER）は低下、割安感が強まっている。外部環境の不透明感とは対照的に、企業の稼ぐ力はむしろ強まっている。【こちらも】利上げか利下げかFRBの迷いで市場は揺れる足元では、株価の上値を抑える材料が相次いでいる。金利の高止まりやインフレ再燃懸念に加え、中東情勢の緊迫化など