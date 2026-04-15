ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。7回2／3で104球を投げ、4安打1失点7奪三振。圧巻のパフォーマンスを披露した。試合はドジャースが8回裏にカイル・タッカー外野手の適時打勝ち越し。2－1で勝利している。地元メディアは、山本が一ゴロのベースカバーに入った場面に注目。故障の可能性もあった「冷や汗もの」のファインプレーを取