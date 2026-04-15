ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。7回2／3で104球を投げ、4安打1失点7奪三振。圧巻のパフォーマンスを披露した。試合はドジャースが8回裏にカイル・タッカー外野手の適時打勝ち越し。2－1で勝利している。

地元メディアは、山本が一ゴロのベースカバーに入った場面に注目。故障の可能性もあった「冷や汗もの」のファインプレーを取り上げた。

■同様のプレーで千賀滉大が負傷

この日の山本は、初回に先頭のフランシスコ・リンドーア内野手にソロ本塁打を浴びて先制されたものの、その後はルイス・ロバートJr.外野手、ホルヘ・ポランコ内野手、ボー・ビシェット内野手と中軸を抑えて1失点の立ち上がりを見せた。

2回以降は圧巻の内容でメッツ打線に付け入る隙を与えず、両チーム同点の8回表に2死一、三塁のピンチを招いたところで降板した。後続のブレイク・トライネン投手、アレックス・ベシア投手が凌ぐと、チームは8回裏に勝ち越し。ドジャースが2－1でメッツを退けた。

ドジャース専門ポッドキャスト『Inside the Ravine（インサイド・ザ・ラビーン）』のホストを務めるブレイク・ハリス氏は、山本が4回表に一ゴロのベースカバーに入ったプレーに注目。フレディ・フリーマン内野手の送球が高く逸れて、山本がジャンプしながら好捕しベースに着地するシーンを動画で投稿した。

ハリス氏は、「この連携にドジャースファンの誰もが心臓発作を起こしかけた」とコメント。過去には千賀滉大投手が同様のケースで故障をしており、冷や汗もののファインプレーだったようだ。