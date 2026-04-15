記事ポイントSan-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要な水着やリゾートウェアの持参で2,000円分クーポンを受け取れます。全国の対象店舗で回収を受け付け、メーカーを問わず不要品を出しやすい取り組みです。回収品は生活雑貨などのパーツに生まれ変わり、買い替えと環境配慮を両立できます。 San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要になった水着やリゾートウェアを新し