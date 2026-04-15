夏支度が進む回収特典！ Ai「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーン」

記事ポイント San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要な水着やリゾートウェアの持参で2,000円分クーポンを受け取れます。全国の対象店舗で回収を受け付け、メーカーを問わず不要品を出しやすい取り組みです。回収品は生活雑貨などのパーツに生まれ変わり、買い替えと環境配慮を両立できます。 San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要な水着やリゾートウェアの持参で2,000円分クーポンを受け取れます。全国の対象店舗で回収を受け付け、メーカーを問わず不要品を出しやすい取り組みです。回収品は生活雑貨などのパーツに生まれ変わり、買い替えと環境配慮を両立できます。

San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要になった水着やリゾートウェアを新しい一着への買い替えにつなげられる取り組みです。

Aiは、回収に協力した人へその場で使える2,000円分クーポンを配布し、夏支度をお得に後押しします。

回収品はリサイクル活用されるため、捨てにくいアイテムを手放しやすい点も魅力です。

Ai「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーン」

開催期間：2026年4月10日(金)〜2026年8月31日(月)対象店舗：San-ai Resort、San-ai Resort northerly内容：不要な水着・リゾートウェアの持参で2,000円分クーポンを配布クーポン利用先：対象店舗、公式WEB SHOP利用条件：税込15,000円以上の購入時に利用可能対象品：メーカー不問の水着・リゾートウェア

San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、着なくなったアイテムを持ち込むだけで買い替えのきっかけを作れます。

JEPLANの「BRING」と連携した回収で、手放しにくい水着を新しい資源へつなげられます。

回収特典

特典内容：2,000円分クーポン券利用開始：店舗では当日から利用可能対象外：一部対象外店舗あり回収実績：これまでに1,237件を回収

回収特典は、その日に新作を選びたい人にもうれしい内容です。

全国の対象店舗で受け付けるため、クローゼット整理と買い替えをまとめて進めやすくなります。

新作水着

掲載商品：FUWAMARU、楽盛水着展開年：2026年新作

2026年新作水着は、リサイクルキャンペーンの利用先として夏の準備を後押しします。

買い替えのタイミングを逃していた人も、クーポンを活用しながら新しいデザインを選べます。

水陸両用セット

掲載商品：水陸両用UPF50+4点セット水着機能：UPF50+セット内容：4点セット

水陸両用UPF50+4点セット水着は、プールや海だけでなくレジャーシーンでも使いやすい一着です。

日差し対策を意識したい人にとって、機能性と着回しやすさを両立できる点が魅力です。

ナチュラルアップビキニ

商品名：ナチュラルアップビキニ累計販売数：10万枚突破集計時点：2024年12月時点

ナチュラルアップビキニは、多くの支持を集めてきた定番シリーズとして買い替え候補に選びやすいアイテムです。

人気シリーズをお得にチェックできるため、初めてSan-ai Resortを利用する人にも手に取りやすい機会です。

San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンは、不要品の処分に悩む人にぴったりの取り組みです。

2,000円分クーポンがその場で使えるため、夏に向けた買い替えを前向きに進められます。

環境に配慮しながら新しい水着選びを楽しみたい人にとって、利用しやすいキャンペーンです。

San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. どんなアイテムを回収してもらえますか？

A. 水着とリゾートウェアを回収しており、メーカーは問いません。

Q. クーポンはいつ使えますか？

A. クーポンは店舗で当日から利用でき、対象店舗と公式WEB SHOPで使えます。

Q. クーポンを使う条件はありますか？

A. クーポンは税込15,000円以上の購入時に利用できます。

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