「4月からは178万円まで扶養内で働ける」といった情報を見て、収入を増やそうと考えている人も多いのではないでしょうか。 しかし実際には、税金と社会保険は別の仕組みで動いており、単純に年収を増やせば手取りが増えるとは限りません。むしろ、あるラインを超えると負担が増え、手取りが伸びにくくなるケースもあります。 本記事では、年収130万円・150万円・178万円の違いを比較しながら、働き方を考える