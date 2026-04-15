ブルージェイズの岡本和真内野手は14日（日本時間15日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドでのブルワーズ戦に「7番三塁」で先発出場。1点ビハインドの最終回に同点適時打を放つなど、4打数2安打1打点の活躍。4試合ぶりの安打を記録した。 ■昨季30セーブのメギルから貴重な適時打 前日まで、3試合連続無安打と当たりが止まっていた岡本。「7番三塁」で先発出場したこの試合は、7回表の第3