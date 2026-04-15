元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日までにインスタグラムを更新。初恋の相手との再会を報告した。14日に放送されたフジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」に出演し、中学時代の1歳年上の先輩で、イギリス人とのハーフで「学校イチのモテ男」だった“二宮和也似”という男性に「一目惚れ」したエピソードを披露。現在はデザイナーとして活躍する初恋男性とスタジオで喜びの再会を果たした