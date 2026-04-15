元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日までにインスタグラムを更新。初恋の相手との再会を報告した。

14日に放送されたフジテレビ系「超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜」に出演し、中学時代の1歳年上の先輩で、イギリス人とのハーフで「学校イチのモテ男」だった“二宮和也似”という男性に「一目惚れ」したエピソードを披露。現在はデザイナーとして活躍する初恋男性とスタジオで喜びの再会を果たした。

放送後にストーリーズを更新し、「中学時代大好きだった憧れの仁先輩！お忙しい中スタジオに来てくださいました」とツーショットをアップ。「18年ぶりの再会 うれしかったなぁ 相変わらずとってもかっこよかった！」とつづり、「素敵なお洋服も作られているみたいです」と男性のアカウントも紹介した。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。