人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、8月7日に公開される。このたび、巨大なモンスターの存在を予感させるティザーポスターが解禁され、あわせて第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典内容も発表された。【画像】ムビチケ前売券（カード）特典の映画特製めじるしタグ全世界累計興収56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算）を誇る同シリーズ。日本でも『ミニオ