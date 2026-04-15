新作『ミニオンズ＆モンスターズ』8月公開 巨大“カイジュウ？”迫るティザーポスター解禁
人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、8月7日に公開される。このたび、巨大なモンスターの存在を予感させるティザーポスターが解禁され、あわせて第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典内容も発表された。
【画像】ムビチケ前売券（カード）特典の映画特製めじるしタグ
全世界累計興収56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算）を誇る同シリーズ。日本でも『ミニオンズ フィーバー』（2022年）が洋画アニメ興収1位を記録するなど高い人気を誇り、4年ぶりにミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
最新作では、原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
解禁されたティザーポスターには、新キャラクターのミニオン・ジェームズが登場。ぽつんと立ちながら頭上を見上げるその先には、画面からはみ出すほど巨大な“何か”が迫る。不気味さとユーモアが同居するビジュアルに、「カイジュウ？」というコピーが添えられ、その正体への想像をかき立てる仕上がりとなっている。
あわせて、第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典が「めじるしタグ」に決定。ティザーポスターのビジュアルをそのままミニサイズで再現したアイテムで、数量限定の配布となる。
ムビチケ前売券は4月24日より全国の上映劇場（一部を除く）および通販サイトで販売開始。一般1600円、小人900円（※ともに税込）で、特典はなくなり次第終了となる。なお、第2弾特典の実施も予定されている。
【画像】ムビチケ前売券（カード）特典の映画特製めじるしタグ
全世界累計興収56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算）を誇る同シリーズ。日本でも『ミニオンズ フィーバー』（2022年）が洋画アニメ興収1位を記録するなど高い人気を誇り、4年ぶりにミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
解禁されたティザーポスターには、新キャラクターのミニオン・ジェームズが登場。ぽつんと立ちながら頭上を見上げるその先には、画面からはみ出すほど巨大な“何か”が迫る。不気味さとユーモアが同居するビジュアルに、「カイジュウ？」というコピーが添えられ、その正体への想像をかき立てる仕上がりとなっている。
あわせて、第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典が「めじるしタグ」に決定。ティザーポスターのビジュアルをそのままミニサイズで再現したアイテムで、数量限定の配布となる。
ムビチケ前売券は4月24日より全国の上映劇場（一部を除く）および通販サイトで販売開始。一般1600円、小人900円（※ともに税込）で、特典はなくなり次第終了となる。なお、第2弾特典の実施も予定されている。