私が「客員教授」を務めることになった、Duke-NUS Medical School。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第173話強烈なにおいと甘さを誇る果物の王様、ドリアンに挑戦。異文化の洗礼を受けつつも、日々は着実に研究で埋まっていく。そして、異国の地での再会と、実は遅々として進みきらない「客員教授」としての契約。偶然と停滞が交錯するなかで見えてきたものとは？【写真】３種のドリアン＊＊＊【果物の王様】今