プロ御用達や、プロも憧れるといった言葉を聞くと、メーカーの宣伝文句と思う人もいるかもしれないが、ドイツのコーヒーグラインダーブランド「Mahklonig（マールクーニック）」は間違いなくプロ御用達です。なぜなら、WBC（ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ）という大会で、マールクーニックの「EK43」が公式グラインダーとして使われているから。このグラインダー、日本でもコーヒーにこだわりを持つカフェに行くと見かけ