カリブ海に展開中の米空母ジェラルド・R・フォードのフライトデッキを歩く海兵隊員＝1月15日/Seaman Paige Brown/USS Gerald R. Ford/US Navy（CNN）米海軍の最大にして最強の空母、ジェラルド・R・フォードの艦内で、先月半ばに火災が発生した。空母フォードは当時、約2週間前から始まった対イラン軍事作戦の一環として地中海東部に展開していた。洗濯室から火が出て、鎮火と片付け、再燃防止の処理に30時間かかり、乗組員約600人