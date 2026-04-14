大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のパク・ミニョン、ウィ・ハジュンが出演する韓国ドラマ『セイレーンのキス』。7日に最終回を迎え、韓国の放送局tvNの公式インスタグラムが14日までに更新された。【写真】パク・ミニョン＆ウィ・ハジュン、互いに傷を乗り越えた“大胆キスショット”同作は一連の不可解な死と関連する保険金詐欺事件