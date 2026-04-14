5月28日ヤクルト―西武戦元メジャーリーガーで、プロ野球ヤクルトでも活躍した五十嵐亮太氏が、自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる - 人生は旅だ」の名前を冠した初の協賛試合「イガちゃんねる DAY with uFit」を5月28日、神宮球場でのヤクルト―西武戦で開催する。五十嵐氏は2020年に23年間の現役生活を終え、テレビでの野球解説や全国での野球教室などマルチに活躍してきた。同チャンネルでは、野球人たちとの対談