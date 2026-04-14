5月28日ヤクルト―西武戦

元メジャーリーガーで、プロ野球ヤクルトでも活躍した五十嵐亮太氏が、自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる - 人生は旅だ」の名前を冠した初の協賛試合「イガちゃんねる DAY with uFit」を5月28日、神宮球場でのヤクルト―西武戦で開催する。

五十嵐氏は2020年に23年間の現役生活を終え、テレビでの野球解説や全国での野球教室などマルチに活躍してきた。同チャンネルでは、野球人たちとの対談や野球解説などを日々発信。チャンネル登録者が11万人を超え、今後さまざまな企画に挑戦していく中で、より多くの人に触れてもらう機会をつくりたいとの想いから、異例の協賛試合を開催するに至った。

当日は五十嵐氏、チャンネルアシスタントの山本萩子さんとロイヤルシートで一緒に観戦できるVIPプラン（税別8万円）など、複数の特別観戦プランを用意。会場ではオリジナルグッズも販売され、来場者共通特典として限定コラボステッカーが配布される。

五十嵐氏はこの企画のテーマを「ファンの皆さんにとにかく楽しんでもらえる一日」とした。そのうえで「正直に言うと、『皆さんに楽しんでもらいたい！』という気持ちが9割、『できればイガちゃんねるの登録者も増えたらうれしいな……』という、ちょっとした下心が1割（いや2割？）入っています。笑」と本音も明かしている。

続けて「せっかくなら試合もイベントも、そしてイガちゃんねるも全部ひっくるめて楽しんでもらえる日にしたいと思っています！」と意気込んだ。また、協賛企業のuFitとも当日に向けた企画を準備中とし、「5月28日は、ぜひ神宮球場で一緒に東京ヤクルトスワローズを応援して盛り上がりましょう」と来場を呼びかけた。

五十嵐氏は1997年のドラフト2位でヤクルトに入団。2003年からクローザーに転向し、2004年に最優秀救援投手のタイトルを獲得した。2010年に米大リーグ・メッツに移籍。2012年からはパイレーツ、ブルージェイズ、ヤンキースとMLBを渡り歩いた。2013年からソフトバンクに移籍し、日本球界に復帰。2019年に古巣ヤクルトに戻り、2020年限りで引退を表明した。



（THE ANSWER編集部）