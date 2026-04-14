「レッサーパンダの威嚇みたいって言われたぽてとのお手」



【動画】全力の「お手」が、レッサーパンダの威嚇みたいになっちゃう子犬さん

こんなポストをされたのはマルプーのぽてと（@potato_maltipoo）さん。投稿された動画には、マルチーズとトイプードルのミックス犬・ぽてとくんが、一生懸命お手をしようとする姿が収められています。



小さな体で両手をぴょんと思いっきり上げるその仕草が、まるでレッサーパンダが威嚇するときのポーズにそっくりだと大きな話題を呼んでいます。



「レッサーパンダの威嚇ポーズで笑った」

「小さい体で全力なのが逆に可愛すぎる」

「必死さが伝わってきてもう無理」

「ぽてとってお名前も完璧すぎる」



生後10ヶ月のぽてとくん。見た目の色で「ぽてと」か「天ぷら」かで命名を迷っていたところ、2つの名前を書いた紙を用意し、本人が乗った方に決めたといいます。性格は元気いっぱいの甘えん坊とのことです。ポストをされたマルプーのぽてとさんにお話を伺いました。



――今回のお手はどのような流れで撮影を？



「撮影時は生後3、4ヶ月頃のもので、お手を教えたばかりでもあり上手にできない姿が可愛くて動画に収めました」



――「レッサーパンダみたい」と言われましたね？



「レッサーパンダの威嚇するポーズにたしかに似てるなと思いました。小さい体で両手を思いっきり上げているのが、必死さが伝わってきて可愛いなと思います」



――このお手はいつもの仕草なのでしょうか？



「早くおやつが欲しい時など、興奮すると今でも両手になってしまう時があります。普段は片手ですがそれもちょっと下手です（笑）」



――ぽてとくんは普段からテンション高めで元気いっぱい？



「普段からテンション高めです」



――動画に反響がありました。



「たくさんの方に可愛いと言っていただけてとても嬉しかったです」



――ぽてとくんの魅力は？



「元気なところが魅力だと思います。見た目で言うと耳と背中が少し茶色いのがチャームポイントです」



生後3〜4ヶ月のころに撮影されたという、お手を覚えたての一生懸命な姿。両手を思いっきり上げるその全力ぶりは、見ているだけでこちらまで笑顔になってしまいますね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）