芝替わりで年明けの1勝クラスに続き、12日の忘れな草賞を制したジュウリョクピエロ（牝3＝寺島、父オルフェーヴル）は今村聖奈（22＝寺島）とコンビ継続でオークス（5月24日、東京芝2400メートル）に向かう。14日、寺島師は「本当は馬群に入れたかったが流れも速かったので結果的に良かった。鞍上は引き続き今村でオークスへ。距離が延びても大丈夫。いったん放牧に出してリフレッシュを図ります」と大舞台を見据えた。デビ