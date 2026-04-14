さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月13日（月）に放送された同番組では、井口が扁桃腺を切除しようと病院を訪れたところ、医師から「そんなことより…」と告げられ、別の手術が決まったというエピソードを披露した。【映像】ウエストランド井口、緊急手術が決定！医師からまさかの宣告番組の冒頭で「