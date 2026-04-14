ウエストランド井口、扁桃腺の診察でまさかの宣告「そんなことより…」緊急手術が決定

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月13日（月）に放送された同番組では、井口が扁桃腺を切除しようと病院を訪れたところ、医師から「そんなことより…」と告げられ、別の手術が決まったというエピソードを披露した。

【映像】ウエストランド井口、緊急手術が決定！医師からまさかの宣告

番組の冒頭で「大変ですよ、もう」と切り出した井口。もともと扁桃腺が大きく、切除すべきか病院を受診したと話す。

すると医師は「そんなことより、鼻声じゃないですか？」と指摘し、井口は鼻のCTを撮ることに。その結果、医師から「もう手術しなきゃいけません」と告げられ、7月に入院し、鼻と扁桃腺摘出の手術を受けることが決まったと語った。

井口は自身の鼻について、曲がっていたり、腫れていたりして、骨を削らないといけないと補足。久保田が「首から上に（悪いところが）何個あるの？」と尋ねると、「イボもできているし、顔面がもうめちゃくちゃになってきた」と愚痴をこぼしていた。